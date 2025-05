Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma idosa, de 62 anos, foi vítima de um roubo por volta das 20h30 de quarta-feira, 7, na Avenida República do Líbano, no Jardim Cruzeiro do Sul. O crime, no entanto, foi registrado nesta quarta-feira, 14, na CPJ.

A vítima relatou às autoridades policiais que caminhava quando foi abordada por uma dupla. Um dos criminosos estaria armado com uma faca. Mediante ameaças de morte, entregou seu celular. Em seguida, ambos fugiram.

