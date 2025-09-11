(16) 99963-6036
quinta, 11 de setembro de 2025
Segurança

Dupla armada assalta estabelecimento comercial no Cidade Aracy

11 Set 2025 - 09h05Por Da redação
Caso será investigado pelo 2&ordm; Distrito Policial - Crédito: arquivoCaso será investigado pelo 2º Distrito Policial - Crédito: arquivo

Na manhã desta quarta-feira (10), por volta das 9h20, uma loja localizada na Avenida Regit  Arab, no bairro Cidade Aracy, em São Carlos, foi alvo de um assalto à mão armada.

De acordo com o boletim de ocorrência, dois indivíduos entraram no estabelecimento anunciando o roubo. Armados, eles ordenaram que funcionários e clientes guardassem os celulares, enquanto exigiam o dinheiro do caixa.

Um dos assaltantes ficou responsável por pressionar o caixa a entregar o dinheiro, enquanto o outro recolhia chocolates, alimentos e outras mercadorias, colocando tudo dentro de uma mochila.

Durante toda a ação, as armas foram apontadas para os funcionários e para um cliente de 55 anos que estava no local, o que gerou momentos de grande tensão. Após subtrair o dinheiro e os produtos, a dupla fugiu.

A Polícia Civil registrou a ocorrência como roubo e o caso será investigado pelo 2º Distrito Policial de São Carlos.

