Dupla acusada de furto é detida em local onde iria desmanchar Gol

Em primeiro plano, o Gol furtado e em segundo plano, o Gol branco com as rodas - Crédito: Maycon Maximino

Dois criminosos, sendo um de 18 anos e seu comparsa, um adolescente de 14 anos, foram detidos por policiais militares de Ribeirão Bonito nesta sexta-feira, 8, em um canavial da Fazenda Santana, no km 167 da rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (SP-215), em São Carlos, quase na divisa com o município. Ambos são acusados de furtar e começar a depenar um Gol.

O São Carlos Agora acompanhou o desfecho da ocorrência que teve início com o furto de um Gol azul, por volta das 2h30 desta sexta-feira, 8, no cruzamento das ruas José Duarte de Souza com a Iwagiro Toyama, no Jardim Bandeirantes. O veículo pertence a um estudante e o veículo estaria estacionado em frente sua casa. Câmeras de segurança flagraram uma dupla, a pé, praticando o crime.

Horas depois, a PM de Ribeirão Bonito, via Copom, foi informada que havia um carro abandonado no canavial e lá constataram a presença do Gol azul sem as rodas e a bateria.

Minutos depois, uma segunda denúncia dando conta sobre a presença de uma dupla nas proximidades em um Gol branco. Eles foram abordados e confessaram o furto. Com um deles havia uma chave mixa e um celular.

O Gol onde os acusados estavam, já estavam com as quatro rodas e a bateria do veículo furtado. Em novo questionamento, confessaram ainda que iriam desmanchar o Gol furtado.

Diante dos fatos, ambos foram encaminhados à CPJ, onde permaneceram à disposição da Justiça.

