Dupla acusada de furtar caminhão em Rincão é detida pela PM em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Dois homens acusados de envolvimento no furto de um caminhão na cidade de Rincão, na manhã desta quarta-feira (28), foram detidos por policiais militares do Comando Força Patrulha (CFP), em São Carlos.

O furto foi praticado no interior de um ferro velho, nas margens de uma rodovia. Uma funcionária que chegava para trabalhar, percebeu um individuo saindo com o caminhão sendo escoltado por um Gol escuro. Ela avisou o patrão, que por sua vez comunicou o fato à Polícia Militar.

O Centro de Operações (COPOM), através do sistema de rastreamento do veículo, alertou os policiais militares em São Carlos. A equipe com o tenente Perroni e cabo Sobral foram até o bairro Jockey Clube, onde encontrou o cavalo mecânico abandonado na rua Panamá. Perto estava o acusado de 41 anos, morador em Jaboticabal. Na mesma rua foi detido outro suspeito de 64 anos, de Mauá/SP, que teria passagens pelo crime de receptação. Inicialmente eles deram versões conflitantes, mas por fim acabaram confessando o furto. Ambos foram conduzidos até a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceram à disposição da Polícia Civil. O Gol utilizado na escolta foi apreendido.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também