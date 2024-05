Duas quedas de moto quase simultâneas acontecem no centro de São Carlos

SIGA O SCA NO

Motociclista é socorrida pelo Samu à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Duas quedas de motos, quase que simultâneas e próximas a um mesmo cruzamento ocorreram na fria manhã desta terça-feira, 28, no centro de São Carlos. Uma das motociclistas, de 25 anos, ficou ferida.

A reportagem do São Carlos Agora apurou que a primeira queda aconteceu na rua Episcopal. A motociclista passou com o pneu sobre a faixa de pedestre que estava escorregadia. A vítima perdeu o controle e caiu. Mesmo com escoriações, recusou atendimento médico.

Dez minutos depois, já na descida da rua Santa Cruz, próximo a Episcopal, uma segunda motociclista passou por uma seta pintada no asfalto. Novamente o pneu escorregou, ela perdeu o controle e caiu. Com ferimentos, foi inicialmente atendida pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros e posteriormente pelo Samu, sendo à Santa Casa para atendimento médico.

Leia Também