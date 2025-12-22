Duas pessoas são encontradas gravemente feridas em via pública em São Carlos

Pronto Socorro Santa Casa - Crédito: Divulgação

Duas pessoas ficaram gravemente feridas após uma agressão registrada na madrugada de domingo (21), em São Carlos. O caso foi comunicado à Polícia Civil como lesão corporal de natureza grave, com autoria ainda desconhecida.

De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas são uma mulher de 46 anos e um homem de 20 anos, encontrados caídos em via pública na Rua Francisco Stela, na Vila São José, com diversos ferimentos na região da cabeça. O fato teria ocorrido por volta das 5h, em horário incerto.

Um familiar, homem de 44 anos, relatou que ao sair de casa se deparou com as duas vítimas feridas no local. O socorro foi acionado e uma equipe do SAMU encaminhou ambos para a Santa Casa de São Carlos, onde permanecem internados.

Segundo informações médicas repassadas à família, as vítimas apresentavam lesões concentradas na cabeça, sem ferimentos em outras partes do corpo. O estado de saúde do homem de 20 anos é considerado grave, porém sem quadro de hemorragia. Já a mulher de 46 anos apresenta estado crítico, com forte hemorragia, de difícil contenção.

Ainda conforme o registro policial, familiares informaram que as vítimas são dependentes químicos e, apesar de possuírem residência, costumam permanecer a maior parte do tempo nas ruas. Há a informação de que existem câmeras de segurança em imóveis próximos ao local onde ocorreu a agressão, o que pode auxiliar nas investigações.

O caso foi encaminhado para a delegacia da área para apuração dos fatos e tentativa de identificação do autor ou autores da agressão. Até o momento, ninguém foi preso.

Leia Também