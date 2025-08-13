Duas pessoas são baleadas no Jardim Medeiros

Movimentação no local - Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta quarta-feira (13), uma discussão familiar terminou em violência no Jardim Medeiros, em São Carlos, deixando dois homens feridos por disparos de arma de fogo.

Segundo informações apuradas pelo SCA, o caso ocorreu na Rua Antônio Meneghelli, envolvendo um homem de 28 anos, que teria discutido com o padrasto de sua filha e com o ex-cunhado. Durante a briga, o autor efetuou vários disparos.

O ex-cunhado foi atingido na perna, enquanto o padrasto foi baleado na boca, sendo encaminhado em estado grave para a Santa Casa. As vítimas chegaram por meios próprios até a UPA da Vila Prado, onde receberam atendimento inicial.

Uma pistola calibre .38 foi encontrada sem o carregador na posse de um dos baleados, provavelmente após conseguir retirar das mãos do atirador.

A Polícia Militar foi acionada e localizou o suspeito na Rua Geraldo Domingos Adabbo, no mesmo bairro. Em seguida, na residência do acusado, os policiais localizaram o carregador e munições.

O homem que possui registro de CAC (Caçador, atirador e colecionador) foi conduzido ao plantão policial, onde está à disposição da Justiça. A arma também está devidamente registrada e regular.

