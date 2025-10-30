(16) 99963-6036
quinta, 30 de outubro de 2025
Segurança

Duas pessoas são assaltadas no Cidade Jardim e têm mochilas e pertences levados por dupla armada

30 Out 2025 - 09h46Por Da redação
Duas pessoas, de 20 e 24 anos, foram vítimas de um roubo à mão armada na noite de quarta-feira (29), na Alameda das Azaleias, bairro Cidade Jardim, em São Carlos.

Segundo o Boletim de Ocorrência, as vítimas caminhavam pela via por volta das 20h20 quando foram abordadas por dois homens armados. A dupla, descrita como jovem, de cor parda e estatura mediana, anunciou o assalto e exigiu que as vítimas entregassem os pertences.

Sob ameaça, as vítimas entregaram mochilas e objetos pessoais, incluindo um celular e documentos. Após o crime, os assaltantes fugiram a pé.

A Polícia Militar foi acionada e, por meio do sistema de geolocalização de um dos aparelhos roubados, localizou um terreno baldio na mesma alameda, onde foram encontrados dois moletons, um capacete e uma mochila, que podem ter sido abandonados pelos suspeitos.

Os objetos foram apreendidos e o caso foi registrado no Plantão Policial como roubo consumado com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Até o momento, ninguém foi preso.

