Duas pessoas procuradas pela Justiça são abordadas e uma é presa após alerta da Muralha Paulista

A Guarda Municipal de São Carlos recebeu na última semana dois alertas do Sistema Muralha Paulista, programa que utiliza o reconhecimento facial para reforçar a segurança pública através de câmeras de segurança integradas a sistemas digitais da polícia.

Na última quinta-feira (20/02), um veículo passou pelas câmeras linkadas ao Muralha Paulista, gerando um alerta no Centro de Controle Operacional (CCO) da Guarda Municipal, imediatamente as equipes fizeram um patrulhamento e conseguiram abordar o veículo, porém o condutor do veículo não se tratava do proprietário que tinha pendência judicial, sendo apenas um terceiro que comprou esse carro, mas que ainda não tinha feito a transferência de propriedade. No mesmo dia, outro veículo gerou alerta via Muralha Paulista, indicando também que o proprietário tinha pendências judiciais.



Imediatamente foi encaminhada uma equipe que fez a abordagem e constatou que o condutor era realmente a pessoas com débito na justiça. “Era um débito por conta de pensão alimentícia. Conduzimos ele até a Central de Plantão Judiciário (CPJ), onde ficou à disposição da autoridade policial e foi recolhido ao centro de triagem, onde permanece preso”, explicou o comandante da Guarda Municipal, Célio Ramos.



O comandante ressaltou, ainda, que no primeiro caso o cidadão foi orientado a fazer a transferência do veículo, regularizar a situação veicular, porque todas as vezes que ele passar nas câmeras interligadas ao Muralha vai gerar um alerta e ele certamente será abordado. Já no segundo alerta, realmente o condutor tinha pendências judiciais, o que mostra que o sistema é eficaz, aliamos a tecnologia a pronta resposta dos agentes da GM. Quando o CCO detecta que esse veículo passou gerando um alerta, automaticamente, via rádio, informamos as equipes para iniciar o patrulhamento”.



O programa foi interligado ao município no último dia 12 de fevereiro. São Carlos se tornou o primeiro município fora da capital paulista a utilizar o reconhecimento facial para reforçar a segurança pública. O sistema conta com soluções tecnológicas avançadas, operando em nuvem e com inteligência artificial, conectando câmeras às forças de segurança.



O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, destacou a importância do programa para a atuação da Guarda Municipal. “São Carlos foi escolhida para ser pioneira na implantação devido ao trabalho da Guarda Municipal e à tecnologia já utilizada no município. O recebimento de alerta em tempo real, contribui significativamente para o combate ao crime e a segurança da população”, destacou Yabuki.



Já o prefeito Netto Donato reafirmou novamente seu compromisso com a segurança pública. “Dentro das prioridades que nós temos no nosso plano de governo, eu sempre ressaltei a segurança pública. A segurança pública é um dos pilares fundamentais para o bem-estar da população. Um ambiente seguro promove a liberdade de ir e vir, estimula o desenvolvimento econômico e social e fortalece a confiança da população nas instituições. Para que isso seja possível, é essencial que haja investimentos adequados em infraestrutura, tecnologia e capacitação”, acredita o prefeito de São Carlos.

O Muralha Paulista está integrado ao sistema Cortex, que reúne uma base de dados nacional e é operacionalizado pelo centro de fusão de dados (“fusion center”) da Secretaria de Segurança Pública. Com essa tecnologia, é possível reconhecer procurados pela Justiça, identificar veículos furtados ou roubados e localizar pessoas desaparecidas.

