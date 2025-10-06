(16) 99963-6036
segunda, 06 de outubro de 2025
Perto de Água Vermelha

Duas pessoas ficam feridas em acidente na rodovia SP-318

06 Out 2025 - 06h39Por Da redação
Duas pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na noite deste domingo (5), na rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior, próximo ao trevo de Água Vermelha, em São Carlos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma picape colidiu contra a traseira de um VW Fox e capotou em seguida. Um homem que estava na picape foi socorrido pela concessionária que administra a rodovia e encaminhado à Santa Casa, apresentando dores no peito.

Já o ocupante do Fox sofreu ferimentos na face e recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros, sendo também encaminhado ao hospital.

As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

Últimas Notícias