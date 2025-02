Duas pessoas ficam feridas após colisão no Jardim Brasil

Moto e veículo tiveram danos materiais de considerável monta - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta segunda-feira (3), um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas no bairro Jardim Brasil, em São Carlos.

O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Major Manoel Antonio de Mattos com a Avenida Comendador Alfredo Maffei. De acordo com informações preliminares, uma motocicleta não respeitou a sinalização de parada e foi atingida por um carro que trafegava pela via.

O motorista do veículo, de 58 anos, tentou desviar para evitar a colisão, mas acabou atingindo o motociclista, de 40 anos. Em seguida, o carro se chocou contra a mureta de um posto de combustíveis.

Ambos os envolvidos sofreram traumas nas pernas e escoriações pelo corpo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou as vítimas à Santa Casa para atendimento médico. As causas do acidente serão investigadas.

