Duas pessoas ficam feridas após colisão entre motos na Vila Nery

Crédito: Maycon Maximino
Na tarde desta quarta-feira (24), um acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado no cruzamento da rua Marcolino Lopes Barretos com a rua Padre Teixeira, na Vila Nery.
Segundo informações, o motoboy de 24 anos seguia pela rua Marcolino Lopes Barretos e acabou avançando o sinal de “pare”. Nesse momento, o condutor de outra motocicleta, de 38 anos, que trafegava pela via preferencial (rua Padre Teixeira), não conseguiu evitar a batida.
Com o impacto, ambos ficaram feridos. O jovem motoboy foi socorrido pela equipe do SAMU, enquanto o motociclista de 38 anos, que sofreu um trauma na perna, recebeu atendimento da UR do Corpo de Bombeiros.
A Polícia Militar esteve no local para registro da ocorrência e controle do trânsito.
Crédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon Maximino