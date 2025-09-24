(16) 99963-6036
quarta, 24 de setembro de 2025
Segurança

Duas pessoas ficam feridas após colisão entre motos na Vila Nery

24 Set 2025 - 15h47Por Da redação
Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta quarta-feira (24), um acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado no cruzamento da rua Marcolino Lopes Barretos com a rua Padre Teixeira, na Vila Nery.

Segundo informações, o motoboy de 24 anos seguia pela rua Marcolino Lopes Barretos e acabou avançando o sinal de “pare”. Nesse momento, o condutor de outra motocicleta, de 38 anos, que trafegava pela via preferencial (rua Padre Teixeira), não conseguiu evitar a batida.

Com o impacto, ambos ficaram feridos. O jovem motoboy foi socorrido pela equipe do SAMU, enquanto o motociclista de 38 anos, que sofreu um trauma na perna, recebeu atendimento da UR do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar esteve no local para registro da ocorrência e controle do trânsito.

