domingo, 14 de setembro de 2025
Segurança

Duas pessoas ficam feridas após colisão entre dois carros no Centro

14 Set 2025 - 08h01Por Da redação
Duas pessoas ficam feridas após colisão entre dois carros no Centro - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

Um acidente envolvendo dois veículos deixou duas pessoas feridas no cruzamento da Rua Alexandrina com a Rua Geminiano Costa, na região central de São Carlos, na manhã deste domingo (14).

De acordo com informações da Polícia Militar, um Gol atingiu a lateral de um Ecosport. Com o impacto, os dois veículos foram parar dentro de um posto de combustíveis desativado, localizado na esquina do cruzamento.

No acidente, uma jovem que estava no Gol sofreu um corte e foi socorrida à Santa Casa. Já uma mulher de 67 anos, que estava no Corsa, recebeu atendimento do SAMU e foi encaminhada à UPA da Vila Prado, apenas para cuidados médicos, sem gravidade. As causas do acidente são desconhecidas.

