Duas mulheres são presas após tentar entregar "jumbo" com drogas em Penitenciária da região

Duas mulheres foram presas em flagrante na manhã desta sexta-feira (29), após tentar entregar drogas em uma sacola de “jumbo” — como são conhecidos os pacotes de mantimentos levados por familiares a detentos — na Penitenciária de Araraquara.

A primeira prisão foi de uma balconista de 38 anos que tentou entrar com 3 papelotes de cocaína escondidos, em um pacote de biscoito polvilho. A sacola, seria destinada ao marido da detida.

Além dos entorpecentes, foram apreendidos o pacote utilizado para camuflagem e o celular da suspeita que foi levada para o Plantão Policial. O delegado tomou ciência e registrou um boletim de ocorrência por tráfico de drogas.

Diante dos fatos a balconista teve a prisão em flagrante ratificada pela autoridade policial e foi encaminhada, para Cadeia Pública Feminina de São Carlos.

SEGUNDA PRISÃO

Pouco tempo depois uma outra mulher também de 38 anos, foi presa tentando burlar a vigilância pra entregar uma cunha de ferro com maconha para o irmão. Ela foi detida e levada para o Plantão Policial, junto com os entorpecentes apreendidos, pelos policiais penais.

Um boletim de ocorrência foi registrado como tráfico de drogas e a suspeita, encaminhada para Cadeia Pública Feminina de São Carlos.

NOTA DA SAP

“A SAP (Secretária de Administração Penitenciária) informou que as ações reforçam a eficácia da fiscalização e a importância do trabalho dos policiais penais, na prevenção ao tráfico de drogas e à entrada de objetos ilícitos dentro das unidades prisionais”.

