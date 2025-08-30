(16) 99963-6036
sábado, 30 de agosto de 2025
Deu Ruim

Duas mulheres são presas após tentar entregar "jumbo" com drogas em Penitenciária da região

Durante vistoria na sacola com alimentos de uma balconista os policiais penais encontraram cocaína escondida em um pacote de biscoito polvilho; horas mais tarde outra visitante foi flagrada com maconha em uma cunha de ferro

29 Ago 2025 - 19h48Por Flávio Fernandes
Crédito: Foto: Divulgação/SAP

Duas mulheres foram presas em flagrante na manhã desta sexta-feira (29), após tentar entregar drogas em uma sacola de “jumbo” — como são conhecidos os pacotes de mantimentos levados por familiares a detentos — na Penitenciária de Araraquara. 

A primeira prisão foi de uma balconista de 38 anos que tentou entrar com 3 papelotes de cocaína escondidos, em um pacote de biscoito polvilho. A sacola, seria destinada ao marido da detida. 

Além dos entorpecentes, foram apreendidos o pacote utilizado para camuflagem e o celular da suspeita que foi levada para o Plantão Policial. O delegado tomou ciência e registrou um boletim de ocorrência por tráfico de drogas.

Diante dos fatos a balconista teve a prisão em flagrante ratificada pela autoridade policial e foi encaminhada, para Cadeia Pública Feminina de São Carlos. 

SEGUNDA PRISÃO 

Pouco tempo depois uma outra mulher  também de 38 anos, foi presa tentando burlar a vigilância pra entregar uma cunha de ferro com maconha para o irmão. Ela foi detida e levada para o Plantão Policial, junto com os entorpecentes apreendidos, pelos policiais penais.

Um boletim de ocorrência foi registrado como tráfico de drogas e a suspeita, encaminhada para Cadeia Pública Feminina de São Carlos. 

 

NOTA DA SAP 

 

“A SAP (Secretária de Administração Penitenciária) informou que as ações reforçam a eficácia da fiscalização e a importância do trabalho dos policiais penais, na prevenção ao tráfico de drogas e à entrada de objetos ilícitos dentro das unidades prisionais”.

