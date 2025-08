Duas mulheres são agredidas durante distribuição de sopa no Centro de São Carlos

Caso foi registrado no plantão policial -

Duas mulheres, de 55 e 41 anos, foram vítimas de agressão na noite de domingo (3), enquanto aguardavam na fila para receber doações de sopa na região central de São Carlos. O caso ocorreu na Rua Quinze de Novembro, em frente a uma farmácia.

Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas relataram que um homem se aproximou afirmando que elas não poderiam permanecer no local e ordenou que se retirassem. Em seguida, ele teria apontado o dedo no rosto de uma das mulheres e a agredido com um soco.

A outra mulher tentou intervir, mas acabou se desequilibrando e caindo ao solo, momento em que também foi agredida por outro indivíduo. Homens que estavam nas proximidades conseguiram conter os agressores e cessar as agressões.

A Polícia Civil registrou a ocorrência como lesão corporal.

