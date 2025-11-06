(16) 99963-6036
quinta, 06 de novembro de 2025
Segurança

Duas mulheres ficam feridas em queda de moto na avenida Francisco Pereira Lopes

06 Nov 2025 - 22h23Por Erika
Duas mulheres ficaram feridas após uma queda de motocicleta na noite desta quinta-feira (7), na Avenida Francisco Pereira Lopes, em São Carlos.

De acordo com informações, a condutora, de 21 anos, seguia pela via no sentido Shopping–Rodoviária, quando, ao contornar uma curva para acessar a Avenida Trabalhador São-Carlense, perdeu o controle da moto, subiu na calçada e caiu junto com a passageira, de 18 anos.

Populares que presenciaram o acidente prestaram os primeiros socorros e retiraram a motocicleta de cima da condutora, acionando em seguida o SAMU.

As duas vítimas foram socorridas e encaminhadas à Santa Casa com escoriações e traumas nas pernas.

