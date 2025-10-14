(16) 99963-6036
terça, 14 de outubro de 2025
Segurança

Duas motos colidem em rotatória no Jardim São Paulo

14 Out 2025 - 17h27Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Local da colisão - Crédito: Lourival Izaque Local da colisão - Crédito: Lourival Izaque

Duas motocicletas colidiram na tarde desta terça-feira (14) na rotatória da rua Dr. José Heitor Reali, no Jardim São Paulo.
De acordo com informações, os dois motociclistas haviam acabado de sair da empresa Faber e seguiam sentido Azulville, quando o condutor de uma moto vermelha sinalizou uma conversão e acabou cruzando à frente de uma Honda Biz, provocando a colisão. Com o impacto, ambos caíram ao solo.

O Samu foi acionado e socorreu um homem de 46 anos, que sofreu escoriações pelo corpo e foi encaminhado à Santa Casa. A outra vítima, de 44 anos, também sofreu escoriações na parte superior do corpo e apresentava possível fratura na rótula esquerda, sendo igualmente encaminhada ao hospital.
A motolância do Samu prestou os primeiros atendimentos no local, e a Polícia Militar registrou a ocorrência.

Leia Também

Motociclista fica ferido após colisão com carro no Jardim Tangará
Segurança17h37 - 14 Out 2025

Motociclista fica ferido após colisão com carro no Jardim Tangará

Idosa é resgatada de apartamento após vazamento de gás da Vila Prado
Segurança16h56 - 14 Out 2025

Idosa é resgatada de apartamento após vazamento de gás da Vila Prado

Idoso cai de escada enquanto fazia manutenção em casa no Jardim Hikare
Segurança15h21 - 14 Out 2025

Idoso cai de escada enquanto fazia manutenção em casa no Jardim Hikare

Jovem é preso por tráfico de drogas no Jardim Zavaglia
Segurança12h17 - 14 Out 2025

Jovem é preso por tráfico de drogas no Jardim Zavaglia

ROCAM recupera veículo furtado de lava-rápido no Jardim Tangará
Segurança11h54 - 14 Out 2025

ROCAM recupera veículo furtado de lava-rápido no Jardim Tangará

Últimas Notícias