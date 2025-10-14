Duas motos colidem em rotatória no Jardim São Paulo

Local da colisão - Crédito: Lourival Izaque

Duas motocicletas colidiram na tarde desta terça-feira (14) na rotatória da rua Dr. José Heitor Reali, no Jardim São Paulo.

De acordo com informações, os dois motociclistas haviam acabado de sair da empresa Faber e seguiam sentido Azulville, quando o condutor de uma moto vermelha sinalizou uma conversão e acabou cruzando à frente de uma Honda Biz, provocando a colisão. Com o impacto, ambos caíram ao solo.

O Samu foi acionado e socorreu um homem de 46 anos, que sofreu escoriações pelo corpo e foi encaminhado à Santa Casa. A outra vítima, de 44 anos, também sofreu escoriações na parte superior do corpo e apresentava possível fratura na rótula esquerda, sendo igualmente encaminhada ao hospital.

A motolância do Samu prestou os primeiros atendimentos no local, e a Polícia Militar registrou a ocorrência.

