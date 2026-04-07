Duas motocicletas de motocross são furtadas após cadeados serem arrombados em fazenda

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Duas motocicletas utilizadas para a prática de motocross foram furtadas de uma fazenda localizada na Rodovia Abel Terruggi, na zona rural de São Carlos, durante a madrugada de segunda-feira (6).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, um empresário de 47 anos, compareceu ao plantão policial relatando que os veículos estavam guardados em uma garagem dentro da propriedade rural. O local estava trancado com cadeados, que foram quebrados pelos criminosos para possibilitar o acesso ao interior.

O proprietário informou que a fazenda conta com um caseiro e um administrador, porém nenhum deles presenciou a ação criminosa. O caseiro relatou apenas que, por volta das 2h da madrugada, ouviu uma movimentação incomum e latidos de cães nas proximidades, mas não deu maior importância no momento, já que o barulho cessou rapidamente.

Ainda conforme o registro policial, foram encontrados possíveis rastros no local, indicando que as motocicletas foram arrastadas para fora da garagem, levantando a suspeita de que os autores não possuíam as chaves e não conseguiram ligar os veículos.

As motocicletas furtadas são destinadas ao uso em motocross e, por isso, não possuem placas de identificação. Cada uma delas conta com dispositivo de rastreamento em tempo real, porém até o momento não houve atualização de localização que permitisse identificar o paradeiro dos veículos.

A Perícia Técnica do Instituto de Criminalística foi acionada para realizar os exames necessários no local. O caso foi registrado como furto qualificado.

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