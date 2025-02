Duas irmãs, de 5 e 9 anos, morrem afogadas em piscina de residência no Planalto Verde

Movimentação no local - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta quinta-feira, duas irmãs, de 5 e 9 anos, morreram afogadas em uma piscina no bairro Planalto Verde. As crianças teriam entrado na residência de um vizinho, onde havia uma piscina, e, sem a supervisão de um adulto, acabaram se afogando.

O proprietário da casa não estava no momento do incidente. Ao retornar, encontrou as crianças boiando na água e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Segundo informações, as meninas já estavam em estado de rigidez cadavérica, indicando que o afogamento ocorreu horas antes.

As crianças moravam com o pai, após a mãe perder a guarda.



Segundo informações colhidas no local, a mãe que mora ao lado onde ocorreu a tragédia teria pego as crianças sem autorização na casa do pai que fica distante e feito uso de bebida alcoólica, adormecendo em seguida.

O caso será investigado pelas Polícia Civil e a comoção no bairro é grande. O pai das meninas foi visto no local muito abalado.

