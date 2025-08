Duas carretas carregadas com eletrodomésticos são furtadas durante a madrugada em São Carlos

Compartilhar no facebook

Caso foi registrado no plantão policial -

Na madrugada do último sábado (02), duas carretas carregadas com eletrodomésticos da Electrolux foram furtadas de um pátio de estacionamento localizado na Rodovia SP-318, altura do km 245, na zona rural de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta das 3h da manhã, quando um caminhão não identificado entrou no local, permaneceu por alguns minutos em frente à guarita onde havia um vigilante, e em seguida deixou o local levando as duas carretas.

As carretas estavam estacionadas desde o dia anterior e seriam utilizadas para transporte de carga até a cidade de Belém (PA). Os reboques estavam carregados com diversos eletrodomésticos, incluindo máquinas de lavar e fogões, totalizando centenas de unidades e gerando prejuízo superior a R$ 500 mil.

Imagens do circuito interno de segurança flagraram a movimentação do caminhão suspeito, que conseguiu acessar e sair do pátio pela portaria principal. A Polícia Civil já está em posse dos registros e segue investigando o caso.

