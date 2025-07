Doze novos policiais militares chegam para reforçar a segurança em São Carlos

Novos policiais - Crédito: reprodução Instagram

O 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) realizou, recentemente, a recepção oficial de 12 novos policiais que passam a integrar o efetivo da corporação. A cerimônia foi conduzida pelo comandante do batalhão, Tenente-Coronel PM Cardeal, ao lado do subcomandante, Major PM Gonçalves, do coordenador operacional, Major PM Gonzalez, e dos comandantes da 1ª e 2ª Companhias, Capitão PM Sonego e Capitão PM Guerreiro.

Durante o encontro, os novos integrantes receberam orientações fundamentais para o exercício de suas funções, com foco na integração à rotina operacional e administrativa da unidade. A importância do comprometimento, da ética e da dedicação ao serviço público foi amplamente destacada pelos oficiais presentes.

"Proteger e servir é mais do que um lema, é uma missão que exige coragem, responsabilidade e espírito de equipe", enfatizou o comandante do batalhão ao desejar sucesso aos novos policiais.

Leia Também