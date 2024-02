Dono recupera caminhão que tinha sido alvo de furto

SIGA O SCA NO

Caminhão furtado foi restituído ao proprietário - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 38 anos conseguiu recuperar o seu caminhão, um F4000 na noite de terça-feira, 27, após uma denúncia anônima.

O veículo, a princípio, teria sido furtado na tarde de segunda-feira, 26, na rua João Navarro em frente à UPA Santa Felícia e na noite do dia seguinte, recebeu a denúncia que o veículo estaria em um canavial na Fazenda Jatobá, no km 267 da rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215).

Com meios próprios, a vítima foi até o local mencionado e localizou o caminhão, que estaria com algumas avarias. Posteriormente encaminhou até a CPJ para as deliberações de praxe.

