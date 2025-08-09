Domingos e madrugadas lideram ocorrências de invasão de imóveis por ladrões

Ladrão [ímagem ilustrativa] - Crédito: Freepik

A sensação de insegurança entre os brasileiros tem aumentado de forma expressiva. Segundo levantamento do Instituto Datafolha, divulgado no segundo trimestre de 2025, 58% da população afirmam ter percebido aumento da criminalidade em suas cidades nos últimos 12 meses. A percepção é reforçada por dados do Barômetro de Segurança da Verisure, empresa líder em sistemas de alarmes monitorados no Brasil e no mundo, que registrou 5.832 invasões nos sete primeiros meses deste ano — sendo 26,2% em residências e 73,8% em estabelecimentos comerciais.

Comércio: madrugadas são os principais alvos

No comércio, as quartas-feiras entre 3h e 5h da manhã lideram o ranking de invasões, seguidas pelas quintas-feiras, entre 2h e 4h, e pelas madrugadas de sextas-feiras, também entre 3h e 5h. O padrão aponta para a vulnerabilidade durante as primeiras horas da manhã, quando muitos estabelecimentos estão fechados e a movimentação nas ruas é reduzida.

Residências: domingos à noite concentram invasões

Já nas residências, os padrões são distintos. O horário com maior número de ocorrências é aos domingos, às 23h. A segunda faixa mais crítica são as sextas-feiras às 10h da manhã, indicando que nem sempre as invasões ocorrem durante a madrugada. No entanto, os períodos noturnos ainda concentram boa parte das ações, especialmente aos sábados à meia-noite e às 3h, além das terças-feiras às 4h da manhã.

Prevenção e monitoramento

De acordo com Henrique Chimara, diretor de tecnologia e projetos da Verisure Brasil, os horários com maior incidência de invasões demonstram padrões claros de vulnerabilidade. “Isso reforça a importância de sistemas de segurança monitorados, capazes de detectar movimentações suspeitas e acionar rapidamente as autoridades, independentemente do dia ou horário”, afirma.

Sobre o Barômetro de Segurança

O Barômetro é uma ferramenta da Verisure utilizada para monitorar e compilar os dados de alertas e tentativas de invasões recebidos pela Central de Monitoramento da empresa, nas capitais onde atua. Os dados ajudam a traçar um panorama real sobre os horários e dias mais críticos para segurança patrimonial no país.

