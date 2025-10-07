Dois são presos por tráfico de drogas no Santa Angelina

Na tarde desta terça-feira (7), uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas e dinheiro e na detenção de dois indivíduos, um deles menor de idade, na Avenida João Dagnone, no bairro Santa Angelina, em São Carlos.

Durante patrulhamento em um local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, a equipe avistou dois suspeitos entregando algo a uma pessoa dentro de um veículo. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista do carro fugiu, enquanto o adolescente de 16 anos tentou escapar a pé. O outro envolvido, de 24 anos, foi detido no local.

Com o homem, os policiais localizaram certa quantia de drogas e dinheiro. O menor, durante a fuga, dispensou uma bolsa embaixo de um caminhão, que foi encontrada pelos PMs. Dentro dela, estavam o restante das substâncias entorpecentes.

Ambos foram conduzidos à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São Carlos, onde ficaram à disposição da Justiça.

