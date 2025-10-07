(16) 99963-6036
terça, 07 de outubro de 2025
Segurança

Dois são presos por tráfico de drogas no Santa Angelina

07 Out 2025 - 15h20Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Dois são presos por tráfico de drogas no Santa Angelina -

Na tarde desta terça-feira (7), uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas e dinheiro e na detenção de dois indivíduos, um deles menor de idade, na Avenida João Dagnone, no bairro Santa Angelina, em São Carlos.

Durante patrulhamento em um local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, a equipe avistou dois suspeitos entregando algo a uma pessoa dentro de um veículo. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista do carro fugiu, enquanto o adolescente de 16 anos tentou escapar a pé. O outro envolvido, de 24 anos, foi detido no local.

Com o homem, os policiais localizaram certa quantia de drogas e dinheiro. O menor, durante a fuga, dispensou uma bolsa embaixo de um caminhão, que foi encontrada pelos PMs. Dentro dela, estavam o restante das substâncias entorpecentes.

Ambos foram conduzidos à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São Carlos, onde ficaram à disposição da Justiça.

Leia Também

Passageira de aplicativo fica ferida em colisão entre carro e moto em São Carlos
Segurança15h05 - 07 Out 2025

Passageira de aplicativo fica ferida em colisão entre carro e moto em São Carlos

Família do Ceará procura por homem desaparecido há 17 dias em São Carlos
Segurança12h45 - 07 Out 2025

Família do Ceará procura por homem desaparecido há 17 dias em São Carlos

Incêndio atinge barracão comercial na Avenida José Pereira Lopes
Segurança12h19 - 07 Out 2025

Incêndio atinge barracão comercial na Avenida José Pereira Lopes

Câmera de segurança flagra colisão na Vila Santa Madre Cabrini
Veja vídeo 10h19 - 07 Out 2025

Câmera de segurança flagra colisão na Vila Santa Madre Cabrini

Colisão entre dois carros e moto deixa um ferido ferido na Vila Santa Madre Cabrini
Segurança10h02 - 07 Out 2025

Colisão entre dois carros e moto deixa um ferido ferido na Vila Santa Madre Cabrini

Últimas Notícias