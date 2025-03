Dois procurados sÃ£o capturados neste domingo, em SÃ£o Carlos

Compartilhar no facebook

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Duas pessoas que estavam procuradas pela Justiça, foram capturadas em São Carlos, neste domingo (23).

Durante a madrugada, uma equipe da PM realizava um patrulhamento pelo bairro Santa Angelina, quando abordou um suspeito e ao pesquisar seu nome via COPOM, constou que ele estava procurado, sendo conduzido ao plantão policial e recolhido ao Centro de Triagem.

Já no final da manhã, outra equipe da PM, com informações sobre uma mulher que estaria procurada pela Justiça pelo crime de roubo (artigo 157), foi até o Jardim Gonzaga e efetuou um patrulhamento com vistas a ela, que foi localizada e tentou fugir ao avistar a viatura, mas acabou sendo abordada e confirmado que tratava-se da procurada.

Diante dos fatos, F.T.A. foi detida, conduzida ao CPJ e recolhida ao Centro de Triagem.

