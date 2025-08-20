Dois procurados pela Justiça se entregam em São Carlos

Viatura da PM plantão policial -

Na tarde desta quarta-feira (20), dois homens procurados pela Justiça se apresentaram espontaneamente em diferentes pontos do centro de São Carlos.

O primeiro caso ocorreu no Fórum Criminal, localizado na Rua Conde do Pinhal, onde um homem de 35 anos se entregou. Contra ele havia um mandado de prisão por homicídio, ocorrido no ano de 2011, no estado da Bahia. Equipes da Polícia Militar foram acionadas via Copom, compareceram ao local e realizaram a detenção.

Pouco tempo depois, na Rua Bento Carlos, um jovem de 24 anos também se apresentou voluntariamente no Batalhão da Polícia Militar. Ele era procurado pelo crime de roubo.

Ambos foram conduzidos pela mesma viatura até a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São Carlos, onde permaneceram à disposição da Justiça. Posteriormente, os detidos foram encaminhados ao Centro de Triagem.

Leia Também