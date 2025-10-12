Dois motociclistas ficam feridos em colisão na Vila Brasília

Crédito: Maycon Maximino
A noite deste sábado (11) foi marcada por um acidente envolvendo dois motociclistas, sendo um deles motoboy, no bairro Vila Brasília, em São Carlos.
De acordo com informações, o motoboy seguia pela Rua Panamá quando avançou o sinal de “pare” e acabou sendo atingido por outro motociclista que trafegava pela Rua Paraguai. Com o impacto, ambos foram ao solo.
O motoboy sofreu um corte na canela, mas recusou atendimento médico. Já o outro motociclista, de 31 anos, apresentou dores no quadril e escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido pela equipe da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de São Carlos.
A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.
