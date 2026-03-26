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quinta, 26 de marÃ§o de 2026
Jardim Cruzado

Dois jovens sÃ£o detidos suspeitos de envolvimento com trÃ¡fico de drogas em IbatÃ©

26 Mar 2026 - 09h04Por Da redaÃ§Ã£o
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Dois jovens sÃ£o detidos suspeitos de envolvimento com trÃ¡fico de drogas em IbatÃ© - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Dois jovens, de 28 e 26 anos, foram conduzidos ao plantão policial na tarde de quarta-feira (25), após serem abordados por guardas municipais em Ibaté.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe realizava patrulhamento nas proximidades do Jardim Cruzado quando avistou os dois em atitude considerada suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, um deles tentou fugir, mas foi contido. O outro permaneceu no local, mas teria reagido à abordagem, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo.

Durante a ação, os agentes localizaram com um dos suspeitos a quantia de R$ 299 em dinheiro e um telefone celular. Próximo ao local da abordagem, foi encontrada uma sacola contendo entorpecentes.

Segundo o registro policial, foram apreendidas porções de cocaína, pedras de crack e unidades de maconha, todas devidamente lacradas para perícia.

Os dois jovens foram encaminhados ao plantão da Polícia Civil em São Carlos, onde a ocorrência foi registrada como tráfico de drogas. Em depoimento, eles alegaram que teriam ido ao local para comprar entorpecentes e que o suposto vendedor fugiu ao notar a presença da viatura.

 

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