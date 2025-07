Dois homens são presos por tráfico de drogas em rodovia de São Carlos

Dois homens, de 22 e 23 anos, foram presos acusados tráfico de entorpecentes na noite desta segunda-feira (14), na Rodovia Municipal Abel Terrugi, em São Carlos. A ação foi realizada pela equipe do Grupo de Patrulhamento Ambiental Rural (GPAR) da Guarda Municipal, durante patrulhamento de rotina.

De acordo com o registro, os agentes avistaram o passageiro de um veículo Uno descartando um objeto pela janela ao perceber a aproximação da viatura. Diante da atitude suspeita, foi dada ordem de parada ao veículo e realizada a abordagem dos ocupantes, identificados pelas iniciais NBC (23 anos) e LPHC (22 anos).

Durante a revista, os guardas localizaram dois eppendorfs de cocaína no bolso de NBC. No interior do carro, foram encontradas duas porções de maconha e um dichavador no console. Em buscas pelo acostamento, a equipe também encontrou uma latinha de cerveja amassada contendo 46 pedras de crack, objeto que havia sido dispensado por NBC.

Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes. O veículo foi recolhido ao pátio municipal.

