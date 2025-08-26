(16) 99963-6036
Dois homens são presos em flagrante tentando furtar fios no Centro de São Carlos

26 Ago 2025 - 08h40Por Da redação
Na noite desta segunda-feira (25), dois homens, de 32 e 26 anos, foram presos em flagrante após tentarem furtar fios elétricos e spots de luz de uma construção localizada na Rua Antônio Rodrigues Cajado, região central de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas pela empresa de vigilância responsável pelo local, que já havia detido os suspeitos em flagrante. Um deles foi surpreendido sentado na calçada com parte do material separado para transporte, enquanto o outro foi localizado escondido no forro do imóvel.

Durante a revista, os policiais encontraram fios, spots de luz, duas facas e uma lâmina de serra, que teriam sido utilizados para cortar a fiação.

Segundo a polícia, os suspeitos confessaram a tentativa de furto. Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial e permaneceram à disposição da Justiça.

