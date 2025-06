Dois ficam gravemente feridos após acidente de moto na rotatória do Cidade Aracy

Compartilhar no facebook

Local do acidente - Crédito: Lourival Izaque

Um grave acidente foi registrado na madrugada deste sábado (21), na rotatória de acesso ao Cidade Aracy, em São Carlos.

Segundo informações apuradas no local, uma motocicleta Honda CG Titan 125 trafegava pela Avenida José Antônio Migliato, sentido Avenida Integração, quando, por motivos ainda desconhecidos, o condutor perdeu o controle e passou direto pela rotatória, causando a queda dos dois ocupantes.

Os dois homens ficaram gravemente feridos. Um jovem de 26 anos sofreu poli traumatismo e foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros até a Santa Casa. O outro ocupante, que não teve a idade divulgada, foi atendido pelo Samu e também encaminhado em estado grave ao mesmo hospital.

Durante o atendimento, a faixa da Avenida Integração, sentido bairro/Centro, precisou ser interditada, mas foi liberada em seguida.

De acordo com a Polícia Militar, a motocicleta, com placas de Descalvado, estava sem metade da placa e sem identificação visível do chassi. A PM informou que, apesar disso, o veículo não possui registro de furto ou roubo. A moto foi recolhida e encaminhada ao pátio.

