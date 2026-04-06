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segunda, 06 de abril de 2026
Segurança

Dois engavetamentos são registrados na Washington Luís, em São Carlos

06 Abr 2026 - 08h14Por Da redação
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Dois engavetamentos são registrados na Washington Luís, em São Carlos - Crédito: SCA Crédito: SCA

Dois engavetamentos foram registrados na manhã desta segunda-feira (6) na rodovia Washington Luís (SP-310), no sentido interior-capital, na altura do km 233, em São Carlos.

O primeiro acidente ocorreu nas proximidades da alça de acesso ao bairro Maria Stella Fagá. Uma Fiat Fiorino acabou colidindo na traseira de um Volkswagen Virtus, o que provocou lentidão e congestionamento no trecho.

Cerca de 500 metros atrás, um segundo engavetamento também foi registrado. Uma caminhonete Chevrolet Silverado colidiu na traseira de uma Volkswagen Saveiro.

Equipes da concessionária responsável pela rodovia estiveram no local, realizaram a sinalização da via e prestaram atendimento à ocorrência. Apesar dos impactos, não houve registro de vítimas, sendo contabilizados apenas danos materiais nos veículos envolvidos.

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