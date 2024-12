Dois carros se envolvem em acidente na Vila Jacobucci

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros foi registrado neste sábado (14), na Vila Jacobucci, em São Carlos.

De acordo com informações, um Crossfox transitava pela Rua Sebá Jorge Kebe e um Gol pela Avenida Capitão Luiz Brandão, quando se chocaram no cruzamento entre as vias.

O SAMU e o Corpo de Bombeiros estiveram no local para realizar o socorro das vítimas, mas ninguém ficou ferido.

Leia Também