Dois carros furtados são localizados na mesma tarde

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Dois veículos que estavam com queixa de furto foram recuperados na tarde de sexta-feira (26), um no Cidade Aracy e outro, no Jardim Gonzaga.

O primeiro carro, um Gol 1000, prata, 1994, foi encontrado na garagem de uma residência, na Rua Bruno Pauka, quando policiais militares realizavam um patrulhamento e passaram em frente à residência em que ele estava, no momento em que o portão era aberto, avistando apenas a carcaça do carro, que já estava sem placas, vidros, portas, rodas, bancos, motor, câmbio, retrovisores, etc.

A equipe entrou em contato com o morador, que disse que outro indivíduo deixou o Gol lá, retirou algumas peças e acessórios e disse que ele poderia vender o restante e que o carro era produto de furto.

Através da numeração do chassi, os policiais constataram que o carro havia sido furtado no dia 22 deste mês.

O veículo foi apresentado no plantão policial e recolhido ao pátio municipal e o acusado, também foi conduzido ao plantão policial e recolhido ao Centro de Triagem.

O segundo carro, um Fiat Uno Eletronic, verde, 1995, foi encontrado abandonado, na Avenida Giovani Vassolo, também por policiais militares em patrulhamento.

Ele estava com queixa de furto do mesmo dia, mas seu proprietário não foi localizado, por isso o veículo foi apresentado no plantão policial e recolhido ao pátio municipal.

