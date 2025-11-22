Dois bezerros são furtados em propriedade rural de Ibaté

A Polícia Civil registrou um boletim de ocorrência relatando o furto de dois bezerros em uma área rural de Ibaté. O caso foi comunicado na manhã desta quinta-feira (20) e ocorreu em uma propriedade localizada na Avenida São João, região central da cidade.

De acordo com o boletim, o responsável pela área percebeu que a cerca de arame e a cerca elétrica haviam sido cortadas. Ao verificar o pasto, constatou o desaparecimento de dois animais, um macho e uma fêmea, ambos de pequeno porte.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos.

Leia Também