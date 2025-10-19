Dois adolescentes são detidos pela PM com 147 pinos de cocaína no Jardim Gonzaga

Dois adolescentes de 14 e 15 anos foram detidos pela Polícia Militar com drogas na noite deste sábado (18), no Jardim Gonzaga, em São Carlos.

Segundo informações os policiais militares faziam patrulhamento pela Avenida Amarelinho, quando avistaram a dupla em atitude suspeita. Ao realizarem a abordagem, foram encontrados 147 pinos de cocaína e um celular.

Os entorpecentes estavam embalados e pronto para comercialização e os jovens ao serem indagados, confessaram que estavam vendendo os entorpecentes. Na sequência, os dois foram levados para o Plantão Policial.

Diante dos fatos o delegado registrou um boletim de ocorrência, como ato infracional análogo a tráfico de drogas. Em seguida, eles foram ouvidos e liberados para os responsáveis.

Leia Também