Dois adolescentes são apreendidos por tráfico de drogas durante operação em São Carlos

Na manhã desta quarta-feira (10), a Polícia Civil de São Paulo, por meio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de São Carlos, realizou uma ação que resultou na apreensão de dois adolescentes por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. A ocorrência fez parte da operação “7 de Setembro”, deflagrada pelo DEINTER-3 de Ribeirão Preto.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação foi realizada de forma velada em um ponto de venda de entorpecentes no bairro Jardim São Carlos V. Durante a abordagem, os policiais localizaram dinheiro obtido com a comercialização de drogas e diversas porções de cocaína, haxixe, maconha e “dry”.

Os adolescentes foram conduzidos à delegacia especializada, onde o flagrante foi registrado. Em seguida, a Vara da Infância e Juventude foi comunicada sobre o caso.

As investigações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos no esquema de tráfico.

