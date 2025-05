Dois acidentes seguidos em cruzamento no Centro; um motociclista ficou ferido

Compartilhar no facebook

Local da colisão - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista ficou ferido na manhã desta quarta-feira (28) após duas colisões ocorridas em sequência no mesmo cruzamento, entre as ruas São Joaquim e 13 de Maio, na região central da cidade.

De acordo com informações apuradas pelo SCA, o condutor de um VW Polo, que trafegava pela rua 13 de Maio, colidiu com uma motocicleta que seguia pela preferencial, na rua São Joaquim.

Logo após o primeiro impacto, um Fiat Palio que também transitava pela rua São Joaquim atingiu o Polo, que permanecia no local após a primeira colisão.

O motociclista foi o único ferido nos acidentes. Ele recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros ainda no local e foi encaminhado à Santa Casa com lesões na perna. Seu estado de saúde não foi divulgado.

