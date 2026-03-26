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quinta, 26 de marÃ§o de 2026
Jardim CentenÃ¡rio

Disparo de arma de fogo atinge veÃ­culo de guarda municipal em SÃ£o Carlos

26 Mar 2026 - 08h51Por Da redaÃ§Ã£o
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Viatura PlantÃ£o Policial - CrÃ©dito: Foto: Maycon Maximino/SÃ£o Carlos AgoraViatura PlantÃ£o Policial - CrÃ©dito: Foto: Maycon Maximino/SÃ£o Carlos Agora

Um caso de disparo de arma de fogo foi registrado na noite desta quarta-feira (25), no bairro Jardim Centenário, em São Carlos. A ocorrência foi atendida após acionamento via COPOM, por volta das 21h20.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma mulher de 50 anos, que atua como guarda municipal, relatou que teve seu veículo atingido por dois disparos enquanto o carro estava estacionado em via pública. Ninguém ficou ferido.

Ainda segundo o registro, o autor seria um homem de 27 anos, que teria efetuado os tiros com uma espingarda e fugido logo em seguida. A identificação foi possível após análise de imagens de câmeras de segurança de residências próximas ao local.

A vítima informou às autoridades que já havia tido um desentendimento anterior com o suspeito durante o exercício de sua função, mas sem registros formais à época.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo, conforme o Estatuto do Desarmamento, e será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, não há informações sobre a prisão do suspeito.

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