(16) 99963-6036
quinta, 04 de setembro de 2025
Segurança

DISE prende homem por receptação durante operação “7 de Setembro”

04 Set 2025 - 13h54Por Jessica
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
DISE prende homem por receptação durante operação “7 de Setembro” - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino
A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) realizou, na manhã desta quinta-feira (04), mais uma importante ação dentro da Operação “7 de Setembro”, deflagrada pelo DEINTER-3 de Ribeirão Preto.
 
Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência no bairro Jardim Zavaglia, os policiais civis localizaram diversos colchões embalados, em estado de novo. Após consulta junto à Delegacia de Investigações Gerais (DIG), foi confirmado que os objetos eram produtos de um roubo de carga ocorrido em janeiro deste ano.
 
Um homem de 48 anos foi preso em flagrante pelo crime de receptação. Após o registro da ocorrência, foi arbitrada fiança criminal, e o indivíduo acabou sendo posto em liberdade mediante alvará de soltura.
 
 

Leia Também

Jovem é detido por tráfico de drogas no Jardim Hikare
Segurança13h47 - 04 Set 2025

Jovem é detido por tráfico de drogas no Jardim Hikare

Procurado por tráfico é detido em São Carlos
Segurança11h25 - 04 Set 2025

Procurado por tráfico é detido em São Carlos

Bombeiros salvam gatos intoxicados pela fumaça em incêndio no centro de São Carlos
Segurança10h44 - 04 Set 2025

Bombeiros salvam gatos intoxicados pela fumaça em incêndio no centro de São Carlos

Homem persegue e ameaça desafeto em São Carlos e acaba detido pela GM
Segurança09h20 - 04 Set 2025

Homem persegue e ameaça desafeto em São Carlos e acaba detido pela GM

Farmácia tem vitrine quebrada e produtos levados em São Carlos
Furto 09h16 - 04 Set 2025

Farmácia tem vitrine quebrada e produtos levados em São Carlos

Últimas Notícias