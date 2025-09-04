DISE prende homem por receptação durante operação “7 de Setembro”

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência no bairro Jardim Zavaglia, os policiais civis localizaram diversos colchões embalados, em estado de novo. Após consulta junto à Delegacia de Investigações Gerais (DIG), foi confirmado que os objetos eram produtos de um roubo de carga ocorrido em janeiro deste ano.

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante pelo crime de receptação. Após o registro da ocorrência, foi arbitrada fiança criminal, e o indivíduo acabou sendo posto em liberdade mediante alvará de soltura.

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) realizou, na manhã desta quinta-feira (04), mais uma importante ação dentro da Operação “7 de Setembro”, deflagrada pelo DEINTER-3 de Ribeirão Preto.