Homem de 36 anos é preso em flagrante por tráfico de drogas em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de São Carlos, prendeu em flagrante um homem de 36 anos acusado de tráfico de drogas. A ação ocorreu durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, sendo um em uma residência localizada no bairro Vila Izabel e outro em uma propriedade rural.

Durante as diligências, que contaram com apoio da equipe do canil da Guarda Municipal, os policiais localizaram R$ 1.550 em dinheiro, três balanças de precisão, um celular, uma faca impregnada de maconha, além de meio tijolo de maconha (293g) e meio tijolo de crack (347g).

O suspeito foi autuado em flagrante e encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

Leia Também