(16) 99963-6036
quarta, 01 de outubro de 2025
Segurança

Homem de 36 anos é preso em flagrante por tráfico de drogas em São Carlos

01 Out 2025 - 16h19Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homem de 36 anos é preso em flagrante por tráfico de drogas em São Carlos - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de São Carlos, prendeu em flagrante um homem de 36 anos acusado de tráfico de drogas. A ação ocorreu durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, sendo um em uma residência localizada no bairro Vila Izabel e outro em uma propriedade rural.

Durante as diligências, que contaram com apoio da equipe do canil da Guarda Municipal, os policiais localizaram R$ 1.550 em dinheiro, três balanças de precisão, um celular, uma faca impregnada de maconha, além de meio tijolo de maconha (293g) e meio tijolo de crack (347g).

O suspeito foi autuado em flagrante e encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

Leia Também

Jovem é acusado de agredir a própria mãe no Santa Felícia
Segurança08h49 - 01 Out 2025

Jovem é acusado de agredir a própria mãe no Santa Felícia

Ônibus bate em carro no Centro e jovem de 19 anos fica ferida
Segurança07h39 - 01 Out 2025

Ônibus bate em carro no Centro e jovem de 19 anos fica ferida

Estatísticas da SSP mostram alta nos furtos e roubos e queda em homicídios em São Carlos
Números da criminalidade 06h51 - 01 Out 2025

Estatísticas da SSP mostram alta nos furtos e roubos e queda em homicídios em São Carlos

Colisão entre dois veículos é registrada na Vila Prado
Segurança19h02 - 30 Set 2025

Colisão entre dois veículos é registrada na Vila Prado

Adolescente de 14 anos desaparece após sair para visitar amiga no Zavaglia
Segurança16h11 - 30 Set 2025

Adolescente de 14 anos desaparece após sair para visitar amiga no Zavaglia

Últimas Notícias