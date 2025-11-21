(16) 99963-6036
sexta, 21 de novembro de 2025
Segurança

D.I.S.E. prende dois homens por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo no Cidade Aracy

20 Nov 2025 - 05h49Por Da redação
Crédito: Maycon Maximino

 

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (D.I.S.E.) de São Carlos, realizou nesta quarta-feira (19) uma operação de cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência localizada no bairro Cidade Aracy.

Durante a ação, dois homens foram presos em flagrante: W. P. N. R., de 25 anos, e G. H. G., de 18 anos. Eles responderão pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

No interior do imóvel, os investigadores localizaram:

43 microtubos de cocaína,

42 porções de maconha,

um revólver calibre .38,

R$ 119,00 em dinheiro,

aparelhos celulares,

uma máquina de cartão.


Todo o material foi apreendido e encaminhado à Polícia Judiciária. Os suspeitos foram autuados em flagrante e permanecem à disposição da Justiça.

A D.I.S.E. informou que as investigações prosseguem para identificar possíveis comparsas e aprofundar a apuração sobre a origem dos entorpecentes.

