DISE flagra jovens com drogas durante mandado de busca e apreensão no Jacobucci

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) de São Carlos, apreendeu dois adolescentes de 17 anos durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência no bairro Jardim Jacobucci.

A ação contou com apoio do canil da Guarda Municipal e resultou na localização de R$ 90 em dinheiro, um aparelho celular, uma máquina de cartão, além de 60 porções de maconha, 41 porções de “ice”, 12 porções de skunk e 63 microtubos contendo cocaína.

Após o registro do boletim, o caso foi comunicado à Vara da Infância e Juventude de São Carlos, que dará prosseguimento às medidas cabíveis.

As investigações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração sobre o tráfico de drogas na região.

