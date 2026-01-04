Discussão por supostos maus-tratos a animal termina em agressões

Plantão Policial -

Uma discussão entre vizinhos terminou em agressões físicas mútuas na tarde deste sábado (3) em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por um morador, que relatou uma confusão em frente à sua residência. No local, os policiais encontraram o solicitante com lesões no rosto.

Ainda segundo o registro policial, a confusão teve início quando a esposa do solicitante, foi conversar com uma vizinha sobre um suposto caso de maus-tratos envolvendo um cachorro. A conversa evoluiu para uma discussão, com troca de ofensas, e acabou em agressões físicas entre as duas mulheres.

Durante a tentativa de separar a briga, o morador acabou sendo agredido pelo companheiro da vizinha.Conforme relataram os policiais, após averiguação no local, não foram constatados maus-tratos ao animal.

Em razão do confronto, todos os envolvidos apresentaram escoriações leves. As partes foram ouvidas e liberadas, sendo expedidas requisições para exame de corpo de delito.

