sexta, 29 de agosto de 2025
Deu B.O

Discussão por roupas caídas da janela termina em ameaça contra mulher no Recreio São Judas Tadeu

A vítima relatou que a vizinha também teria ameaçado o filho de 3 anos dizendo que "acabaria com a vida dele"

28 Ago 2025 - 14h15Por Flávio Fernandes
Uma moradora de um condomínio de 25 anos denunciou a vizinha por ameaças e injúrias em um condomínio na noite desta quarta-feira (27), no Recreio São Judas Tadeu, em São Carlos. 

A vítima relatou que a confusão teve início, quando roupas da vizinha do andar superior caíram na área da sua casa. A situação evoluiu para uma discussão acalorada 

O caso aconteceu em um condomínio localizado na Avenida Gregório Aversa, no Jardim de Cresci. Segundo relato da vítima, a confusão teve início quando roupas da vizinha do andar superior caíram em sua área. A situação evoluiu para uma discussão acalorada, durante a qual a vítima afirmou ter sido alvo de xingamentos e ofensas com palavras de baixo calão.

Ainda de acordo com o boletim, a vizinha teria ameaçado o filho da vítima, de apenas 3 anos, e dito que "acabaria com a vida dela". O caso foi registrado em boletim de ocorrência no Plantão Policial, como ameaça e injúria.

