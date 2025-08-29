Discussão por roupas caídas da janela termina em ameaça contra mulher no Recreio São Judas Tadeu

Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Uma moradora de um condomínio de 25 anos denunciou a vizinha por ameaças e injúrias em um condomínio na noite desta quarta-feira (27), no Recreio São Judas Tadeu, em São Carlos.

O caso aconteceu em um condomínio localizado na Avenida Gregório Aversa, no Jardim de Cresci. Segundo relato da vítima, a confusão teve início quando roupas da vizinha do andar superior caíram em sua área. A situação evoluiu para uma discussão acalorada, durante a qual a vítima afirmou ter sido alvo de xingamentos e ofensas com palavras de baixo calão.

Ainda de acordo com o boletim, a vizinha teria ameaçado o filho da vítima, de apenas 3 anos, e dito que "acabaria com a vida dela". O caso foi registrado em boletim de ocorrência no Plantão Policial, como ameaça e injúria.

