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terça, 07 de abril de 2026
São Carlos

Discussão por herança termina em agressão e ameaça entre irmãos

07 Abr 2026 - 08h35Por Da redação
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Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Uma discussão familiar relacionada à divisão de herança terminou em agressão e ameaças na tarde desta segunda-feira (6), em uma residência localizada na Vila Jacobucci, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 12h20, quando uma mulher de 66 anos foi até a casa do irmão, de 61 anos, para questionar sobre a situação do inventário dos pais falecidos. Ao chegar ao local, ela teria começado a gritar do lado de fora da residência, exigindo explicações sobre a partilha dos bens.

Segundo o relato, diante da situação, o morador acionou a Polícia Militar pelo telefone 190 e passou mal durante a confusão. Em seguida, um homem de 56 anos, companheiro do morador, chegou ao imóvel. No momento em que o portão foi aberto, a mulher teria avançado contra o irmão, arranhado seu braço e derrubado o celular que ele utilizava para gravar a discussão.

Após o desentendimento, a mulher teria se jogado contra o muro da residência e deixado o local.

Posteriormente, ela compareceu ao plantão policial, onde também prestou depoimento. Foi expedida requisição de exame ao Instituto Médico Legal (IML) para ambas as partes envolvidas.

O caso foi registrado como vias de fato e ameaça e será encaminhado para a delegacia responsável pela área, onde as partes deverão apresentar testemunhas e outros documentos que possam auxiliar na apuração dos fatos.

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