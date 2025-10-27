(16) 99963-6036
segunda, 27 de outubro de 2025
Tentativa de homicídio

Discussão por causa de vaca termina com homem baleado no Cidade Aracy

27 Out 2025 - 11h46Por Da redação
Imagem Ilustrativa - Crédito: Arquivo/Maycon MaximinoImagem Ilustrativa - Crédito: Arquivo/Maycon Maximino

Uma discussão na Rua José Roher Filho, no bairro Cidade Aracy, terminou com um homem ferido por arma de fogo na manhã desta segunda-feira (27).

Segundo informações da polícia, por volta das 9h40, um homem de 26 anos procurou um morador da região, de 62 anos, para reclamar que uma vaca de propriedade deste estaria destruindo sua plantação. A conversa rapidamente evoluiu para uma discussão.

Durante o conflito, o acusado, armado com uma cartucheira calibre .32, efetuou um disparo que atingiu o jovem no tórax, do lado direito. A vítima caiu ao solo e foi socorrida por equipes do Samu, sendo encaminhada à Santa Casa, onde permanece internado em estado grave.

Após o disparo, o homem de 62 anos fugiu novamente. Ele já era procurado pela Justiça pelo crime de homicídio e agora também responderá por tentativa de homicídio neste novo caso.

A arma utilizada no crime ainda não foi encontrada. Equipes seguem em diligências na região tentando localizar o autor do disparo.

