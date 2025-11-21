Discussão por causa de estilingue termina em agressão

Guarda Municipal Ibaté - Crédito: Maycon Maximino

Uma discussão envolvendo um morador de 59 anos e dois jovens, de 18 e 16 anos, terminou em agressão na tarde desta terça-feira (18) em um condomínio de chácaras localizado na Estrada Vicinal Ibaté–Água Vermelha, em Ibaté. O caso foi registrado como lesão corporal.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem de 59 anos relatou que estava em frente à sua chácara quando viu os dois jovens utilizando estilingues para atingir pássaros. Ele teria os repreendido, pedindo que parassem com a prática. Ainda conforme o registro policial, o jovem de 18 anos não aceitou a advertência e passou a ofendê-lo verbalmente, afirmando que continuaria e que ninguém o impediria.

Na sequência, o jovem de 18 anos teria avançado contra o homem para agredi-lo. Durante a briga, o morador — que carregava um canivete no bolso — disse ter usado a arma para se defender, golpeando o agressor no tórax. O adolescente de 16 anos, segundo o boletim, tentou separar a briga.

Os três envolvidos sofreram ferimentos. O homem de 59 anos apresentava lesões no ombro, no rosto e no antebraço. Já o jovem de 18 anos foi atingido pelo golpe de canivete. Ambos foram atendidos no Hospital Municipal de Ibaté. O adolescente de 16 anos também passou por atendimento médico, mas não havia ferimentos graves.

A Guarda Municipal foi acionada e conduziu as partes ao Plantão Policial, onde o canivete foi apreendido. Após serem ouvidos, todos foram liberados.

