Discussão por causa de cães termina em BO no Damha

Dentes de cachorro [imagem ilustrativa] - Crédito: Pixabay

Uma moradora do condomínio Damha registrou um boletim de ocorrência por injúria e ameaça, após um desentendimento com vizinhos no último domingo (18).

Segundo relato feito à Polícia Civil, a mulher passeava com seus cães pelas vias internas do condomínio quando avistou outros animais soltos próximos a uma residência. Com receio de possíveis conflitos entre os animais, ela teria solicitado que os cães fossem recolhidos. Ainda de acordo com a vítima, o morador da casa reagiu com hostilidade, iniciando uma série de xingamentos e se aproximando de forma ameaçadora. Durante a situação, outras pessoas presentes também teriam proferido ofensas.

A vítima afirmou ter se sentido intimidada e emocionalmente abalada com a atitude do grupo, encerrando o passeio e retornando à sua residência. O boletim foi registrado como crimes de injúria e ameaça.

