Discussão em república estudantil termina em agressão em São Carlos

Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Uma briga entre duas moradoras de uma república estudantil, localizada na Vila Elizabeth, em São Carlos, terminou em ocorrência policial na noite de quarta-feira (24).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, de 30 anos, relatou que, após um desentendimento anterior, foi questionar a autora, de 22 anos, quando acabou sendo agredida. A suspeita teria a segurado, arrastado para fora do quarto e provocado arranhões pelo corpo.

Durante a confusão, a vítima disse ter sido ofendida com palavras depreciativas. A briga foi interrompida por outras estudantes que moram no local, que intervieram e separaram as duas jovens.

A vítima apresentou lesões nos braços, mas não procurou atendimento médico. Ela foi orientada pela Polícia Civil sobre o prazo de seis meses para representar criminalmente pelos crimes de lesão corporal, injúria e difamação.

O caso foi registrado no Plantão Policial e encaminhado para a Delegacia responsável pela área dos fatos.

