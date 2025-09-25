(16) 99963-6036
quinta, 25 de setembro de 2025
Segurança

Discussão em república estudantil termina em agressão em São Carlos

25 Set 2025 - 08h43Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Uma briga entre duas moradoras de uma república estudantil, localizada na Vila Elizabeth, em São Carlos, terminou em ocorrência policial na noite de quarta-feira (24).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, de 30 anos, relatou que, após um desentendimento anterior, foi questionar a autora, de 22 anos, quando acabou sendo agredida. A suspeita teria a segurado, arrastado para fora do quarto e provocado arranhões pelo corpo.

Durante a confusão, a vítima disse ter sido ofendida com palavras depreciativas. A briga foi interrompida por outras estudantes que moram no local, que intervieram e separaram as duas jovens.

A vítima apresentou lesões nos braços, mas não procurou atendimento médico. Ela foi orientada pela Polícia Civil sobre o prazo de seis meses para representar criminalmente pelos crimes de lesão corporal, injúria e difamação.

O caso foi registrado no Plantão Policial e encaminhado para a Delegacia responsável pela área dos fatos.

Leia Também

Dentista acusado de provocar incêndio em mata é transferido para presídio da região
Segurança11h23 - 25 Set 2025

Dentista acusado de provocar incêndio em mata é transferido para presídio da região

Picape Corsa é furtada no Jardim Bandeirantes e proprietária pede ajuda
Segurança10h56 - 25 Set 2025

Picape Corsa é furtada no Jardim Bandeirantes e proprietária pede ajuda

Ladrões furtam equipamentos de ar-condicionado da Associação dos Surdos em São Carlos
Segurança08h46 - 25 Set 2025

Ladrões furtam equipamentos de ar-condicionado da Associação dos Surdos em São Carlos

Briga em motel termina com homem esfaqueado e mulher ferida em São Carlos
Segurança08h06 - 25 Set 2025

Briga em motel termina com homem esfaqueado e mulher ferida em São Carlos

Guarda Municipal prende dois por tráfico de drogas no Jardim Mercedes
Segurança07h25 - 25 Set 2025

Guarda Municipal prende dois por tráfico de drogas no Jardim Mercedes

Últimas Notícias